PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl in Juweliergeschäft

Baden-Baden (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Diebstahl in einem Juwelier in dem Einkaufszentrum "Kurhaus Kolonnaden". Eine Frau mit vier Kindern soll Interesse an diversen Schmuckstücken geäußert haben und einen unaufmerksamen Moment genutzt haben, um eine Vitrine zu öffnen. Die Verdächtige ist ungefähr 1,60 Meter groß, hat schulterlang schwarzes Haar und ein südländisches Erscheinungsbild ohne hörbaren Akzent. Außerdem trug sie eine schwarze lange Daunenjacke, eine weiße Wollmütze und einen schwarz/weißen Schal. Gestohlen wurden eine Uhr und Schmuck im Wert von mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 14:42

    POL-OG: Baden-Baden - Leicht verletzt

    Baden-Baden (ots) - Ein Abbiegeunfall hat am Sonntagabend in der Richard-Haniel-Straße zu einem Leichtverletzungen und rund 25.000 Euro Sachschaden geführt. Nach bisherigen Feststellungen wollte ein 47 Jahre alter BMW-Fahrer kurz nach 19:30 Uhr von Rastatt kommend nach links auf den Zubringer der A5 abbiegen. Hierbei stieß er mit dem entgegenkommenden VW eines 22-jährigen zusammen. Der Polo-Lenker erlitt durch die ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 13:49

    POL-OG: Elchesheim-Illingen - Festnahme nach schwerer Brandstiftung

    Elchesheim-Illingen (ots) - Zu einer schweren Brandstiftung eines Wohngebäudes soll es in der Nacht zu Montag in der Kirchstraße gekommen sein. Eine polizeibekannte 42-jährige Frau steht im dringenden Tatverdacht, nach anhaltenden, vorausgegangenen Streitigkeiten, die Garage ihres Bekannten in Brand gesetzt zu haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:21

    POL-OG: Offenburg - Psychisch auffällige Person leistete Widerstand

    Offenburg (ots) - Zwischen Sonntag und Montag mussten Beamte des Polizeireviers Offenburg gleich mehrmals bezüglich einer psychisch auffälligen und aggressiven Person einschreiten. Die Polizei erhielt am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr erstmalig einen Anruf, dass ein Mann versuche, sich Zugang zu einem Anwesen in der Hindenburgstraße zu verschaffen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren