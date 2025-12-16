Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl in Juweliergeschäft

Baden-Baden (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Diebstahl in einem Juwelier in dem Einkaufszentrum "Kurhaus Kolonnaden". Eine Frau mit vier Kindern soll Interesse an diversen Schmuckstücken geäußert haben und einen unaufmerksamen Moment genutzt haben, um eine Vitrine zu öffnen. Die Verdächtige ist ungefähr 1,60 Meter groß, hat schulterlang schwarzes Haar und ein südländisches Erscheinungsbild ohne hörbaren Akzent. Außerdem trug sie eine schwarze lange Daunenjacke, eine weiße Wollmütze und einen schwarz/weißen Schal. Gestohlen wurden eine Uhr und Schmuck im Wert von mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell