PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Trunkenheitsfahrt

Baden-Baden (ots)

Ein 53-Jähriger kam am Montagabend gegen 21:15 Uhr aufgrund einer Trunkenheitsfahrt zur Anzeige. Der Peugeot-Fahrer soll die Steinbacher Straße, von der "Alten Landstraße" kommend, in südliche Richtung befahren haben. Durch seine auffällige Fahrweise wurde der Lenker einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei nahmen die Beamten einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahr, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Der Test ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 09:23

    POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Verkehrsunfall

    Gaggenau (ots) - Am Montagabend gegen 21:15 Uhr kam es in der Markgraf-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger soll mit einem Herrenrad die Markgraf-Wilhelm-Straße in absteigende Richtung befahren haben, als er aufgrund seiner Trunkenheit in die Mitte der Fahrbahn geriet. Aufgrund dessen startete eine 45-jährige VW-Fahrerin ein Ausweichmanöver und kollidierte mit einem geparkten Opel. Infolgedessen ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:22

    POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl in Juweliergeschäft

    Baden-Baden (ots) - Am Montagnachmittag kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Diebstahl in einem Juwelier in dem Einkaufszentrum "Kurhaus Kolonnaden". Eine Frau mit vier Kindern soll Interesse an diversen Schmuckstücken geäußert haben und einen unaufmerksamen Moment genutzt haben, um eine Vitrine zu öffnen. Die Verdächtige ist ungefähr 1,60 Meter groß, hat schulterlang schwarzes Haar und ein südländisches ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:42

    POL-OG: Baden-Baden - Leicht verletzt

    Baden-Baden (ots) - Ein Abbiegeunfall hat am Sonntagabend in der Richard-Haniel-Straße zu einem Leichtverletzungen und rund 25.000 Euro Sachschaden geführt. Nach bisherigen Feststellungen wollte ein 47 Jahre alter BMW-Fahrer kurz nach 19:30 Uhr von Rastatt kommend nach links auf den Zubringer der A5 abbiegen. Hierbei stieß er mit dem entgegenkommenden VW eines 22-jährigen zusammen. Der Polo-Lenker erlitt durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren