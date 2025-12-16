POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Trunkenheitsfahrt
Baden-Baden (ots)
Ein 53-Jähriger kam am Montagabend gegen 21:15 Uhr aufgrund einer Trunkenheitsfahrt zur Anzeige. Der Peugeot-Fahrer soll die Steinbacher Straße, von der "Alten Landstraße" kommend, in südliche Richtung befahren haben. Durch seine auffällige Fahrweise wurde der Lenker einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei nahmen die Beamten einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahr, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Der Test ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.
