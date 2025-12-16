Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Tiefgaragenmitarbeiter überfallen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein Überfall auf den Mitarbeiter einer Tiefgarage "Am Marktplatz" hat am heutigen Dienstagmorgen eine Großfahndung mit mehreren Polizeistreifen ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen soll sich ein etwa 25 Jahre alter und circa 180 Zentimeter großer Mann gegen 6:20 Uhr zum Büro in die Tiefgarage begeben haben. Unter einem Vorwand soll er das Büro betreten und unvermittelt den Mitarbeiter mit Pfefferspray attackiert haben. Anschließend habe der bislang Unbekannte die im Büro befindlichen Einnahmen an sich genommen und sei geflüchtet. Eine Fahndung nach dem mit einem Schal maskierten und schwarz gekleideten Mann führte bislang nicht zur Feststellung verdächtiger Personen. Beamte der Kriminaltechnik und der zuständigen Kriminalinspektion haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell