Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Streit eskaliert

Baden-Baden (ots)

Ein eskalierender Streit zwischen zwei 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen endete am Montagabend im Wörthböschelpark für den älteren mit Stichverletzungen im Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen soll sich zwischen den sich kennenden Kontrahenten kurz vor 20:45 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung entwickelt haben. Die Hintergründe dürften in persönlichen Differenzen zu suchen sein. Im Verlauf des Streits soll der 16-Jährige dann gegen den 17-Jährigen Pfefferspray eingesetzt und ihm überdies mit einem spitzen Gegenstand Stichverletzungen zugefügt haben. Zwei Begleiter des Verletzten hätten den Angreifer von weiteren Attacken abgehalten - er sei anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Nachdem hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Baden-Baden erste Hilfe leisteten, wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr. Der 16-Jährige konnte noch am gleichen Abend zu Hause angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben gegen ihn Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell