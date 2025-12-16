Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwerer Verkehrsunfall

Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Der Fußgänger, der am Freitagabend in der Heinrich-Hertz-Straße von einem BMW erfasst wurde, ist am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen.

Pressemitteilung vom 15.12.2025, 10:37 Uhr

Offenburg - Schwerer Verkehrsunfall / Zeugen gesucht

Offenburg Am Freitagabend kam es im Bereich des Fußgängerüberweges in der Heinrich-Hertz-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Fußgänger. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 44-jähriger Mann gegen 21:40 Uhr die Straße kurz vor dem Zebrastreifen überqueren, als ihn ein BMW, der in Richtung Otto-Hahn-Straße fuhr, erfasste und durch die Kollision schwer verletzte. Der Fußgänger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist weiterhin kritisch und Lebensgefahr nicht auszuschließen. Die Beifahrerin des 23-jährigen BMW-Fahrers wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich beim Verkehrsdienst Offenburg unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 4200 zu melden.

