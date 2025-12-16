PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwerer Verkehrsunfall
Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Der Fußgänger, der am Freitagabend in der Heinrich-Hertz-Straße von einem BMW erfasst wurde, ist am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen.

/vo

Pressemitteilung vom 15.12.2025, 10:37 Uhr

Offenburg - Schwerer Verkehrsunfall / Zeugen gesucht

Offenburg Am Freitagabend kam es im Bereich des Fußgängerüberweges in der Heinrich-Hertz-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Fußgänger. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 44-jähriger Mann gegen 21:40 Uhr die Straße kurz vor dem Zebrastreifen überqueren, als ihn ein BMW, der in Richtung Otto-Hahn-Straße fuhr, erfasste und durch die Kollision schwer verletzte. Der Fußgänger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist weiterhin kritisch und Lebensgefahr nicht auszuschließen. Die Beifahrerin des 23-jährigen BMW-Fahrers wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich beim Verkehrsdienst Offenburg unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 4200 zu melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 12:46

    POL-OG: Rastatt - Exhibitionistische Handlungen, Hinweise erbeten

    Rastatt (ots) - Am Montagabend, gegen 21:30 Uhr, lief ein Mann auf dem Gehweg in der Lützowerstraße aus Richtung Münchfeldstraße kommend in Richtung Dörfel einer 19-Jährigen im "Zickzack" entgegen. Auf Höhe einer Schule blieb der Unbekannte offenbar etwa einen Meter vor der Heranwachsenden stehen und soll sein Genital demonstriert haben. Nachdem die Frau laut ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 12:23

    POL-OG: Baden-Baden - Streit eskaliert

    Baden-Baden (ots) - Ein eskalierender Streit zwischen zwei 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen endete am Montagabend im Wörthböschelpark für den älteren mit Stichverletzungen im Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen soll sich zwischen den sich kennenden Kontrahenten kurz vor 20:45 Uhr zunächst eine verbale Auseinandersetzung entwickelt haben. Die Hintergründe dürften in persönlichen Differenzen zu suchen sein. Im ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:56

    POL-OG: Bühl - Einbruch in Tankstelle

    Bühl (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 2:20 Uhr zu einem Einbruch in einer Tankstelle bei der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Täter trat mehrfach gegen die Zugangstür, bis eine Scheibe zu Bruch ging. Der Einbrecher kroch nach derzeitigem Erkenntnisstand durch das Loch in den Verkaufsraum und suchte laut Spurenlage zuerst vergeblich nach Bargeld, bevor er schließlich mehrere Dosen Tabak ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren