Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vereitelter Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Am Dienstagmorgen, zwischen 9 Uhr und 10 Uhr, soll eine bisher unbekannte Person versucht haben, in ein Anwesen im Kahllachweg einzubrechen. Der Einbrecher versuchte sich gewaltsam über die Terassentür Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte den Einbruchsversuch beobachtet und den ungebetenen Gast angesprochen, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, bekleidet mit einer weißen Daunenjacke und einer grünen Cap. Außerdem soll er einen Koffer mit sich geführt haben. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/si

