Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Samstagabend, den 13.12.2025, gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Pkw die Hartmannstraße vom Europaplatz kommend in Richtung Rohrlachstraße. An der Kreuzung Kanalstraße/Hartmannstraße missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines anderen Pkw sodass es zum Verkehrsunfall kam. Beide Fahrer blieben unverletzt. Bei dem 48-jährigen Fahrer konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nach einem polizeilichen Vortest konnte festgestellt werden, dass besagter Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,83 Promille hatte. Deswegen wurde er auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihm durch ein Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihm droht nun eine Anzeige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen überprüfen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich sondern auch Andere.

