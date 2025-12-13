Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen, Ludwig-Reichling-Straße (ots)

Am Freitagmittag (12.12.2025), gegen 12:45 Uhr, kam es in Ludwigshafen in der Ludwig-Reichling-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei Pkw. Der 20-jährige Unfallverursacher parkte zunächst vorwärts und in Queraufstellung zur Fahrbahn in der Ludwig-Reichling-Straße. Die 31-jährige Unfallgegnerin befuhr die Ludwig-Reichling-Straße in Fahrtrichtung Christian-Weiß-Straße. Beim rückwärts Ausparken übersah der 20-jährige Pkw-Fahrer die 31-jährige Pkw-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von 6600 EUR. Durch den Aufprall erlitt eine 21-jährige Fahrzeuginsassin, die sich im Verursacherfahrzeug befand, eine leichte Verletzung. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte die Verletzung vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell