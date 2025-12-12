Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Unfallfluchten durch Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots)

Durch zwei aufmerksame Zeugen konnten jeweils am Mittwoch (10.12.2025) und am Donnerstag (11.12.2025) eine Verkehrsunfallflucht geklärt werden. Bei beiden Unfällen verursachten die jeweiligen Fahrer bei einem Parkvorgang Sachschäden und flüchteten anschließend von der Unfallstelle. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell