PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Unfallfluchten durch Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots)

Durch zwei aufmerksame Zeugen konnten jeweils am Mittwoch (10.12.2025) und am Donnerstag (11.12.2025) eine Verkehrsunfallflucht geklärt werden. Bei beiden Unfällen verursachten die jeweiligen Fahrer bei einem Parkvorgang Sachschäden und flüchteten anschließend von der Unfallstelle. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 11:59

    POL-PPRP: Diebstahl aus Auto

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (9.-10.12.2025) kam es in der Gudrunstraße (Nahe Walkürenstraße) zu einem Diebstahl aus einem blauen VW Golf. Hierbei wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und eine Musikbox entwendet. Bitte beachten Sie den Hinweis Ihrer Polizei, um sich vor Diebstahl zu schützen: Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter. Hinweise ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:59

    POL-PPRP: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (11.12.2025) kam es um 7:45 Uhr im Kreuzungsbereich Sternstraße und Carl-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überfuhr ein 26-jähriger Fahrer die rote Ampel und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Auto, welches mit fünf Personen besetzt war. Alle fünf Insassen wurden leicht verletzt. Die Fahrbahn musste während ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:58

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Rollerfahrer

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (11.12.2025) kam es um kurz nach 6 Uhr im Kreuzungsbereich der Leuschnerstraße und Anilinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Roller. Ein 66-jähriger Autofahrer übersah einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Rollerfahrer. Dieser wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren