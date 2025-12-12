POL-PPRP: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstagmorgen (11.12.2025) kam es um 7:45 Uhr im Kreuzungsbereich Sternstraße und Carl-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überfuhr ein 26-jähriger Fahrer die rote Ampel und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Auto, welches mit fünf Personen besetzt war. Alle fünf Insassen wurden leicht verletzt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt und beide Autos abgeschleppt werden.
