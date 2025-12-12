PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Ludwigshafen (ots)

Am 11.12.2025, gegen 07:50 Uhr, kam es auf der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Rettungswagen befand sich mit Blaulicht und Martinshorn auf Einsatzfahrt in Richtung Maudacher Straße. Vor ihm fuhr ein Pkw auf dem rechten Fahrstreifen. Als die Fahrbahn zweispurig wurde, wechselte der Rettungswagen auf den linken Fahrstreifen, um den Pkw zu überholen. In diesem Moment zog der Pkw nach links und stieß mit der rechten Seite des Rettungswagens zusammen. Der Rettungswagen wich nach rechts aus und geriet mit der linken Seite auf den Mittelstreifen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 11:52

    POL-PPRP: Körperverletzung - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am 10.12.2025 gegen 22 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann von zwei unbekannten Personen überfallen. Nach seinen Angaben habe er an einem Zigarettenautomaten in der Schulstraße Zigaretten erwerben wollen. In diesem Moment sei eine dunkel gekleidete männliche Person von hinten an ihn herangetreten und habe versucht, seinen Geldbeutel zu entwenden. Der 25-Jährige habe den Täter ergriffen, woraufhin ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:52

    POL-PPRP: Einbrüche in Keller - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 10.12.2025, 22:00 Uhr, bis 11.12.2025, 12:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Koschatplatz (nahe der Kurfürstenstraße) ein und brachen sieben Kellerabteile auf. Aus einem der Abteile wurde ein E-Bike entwendet. Auch in einem Mehrparteienhaus in der Saarlandstraße (nahe der Rossinistraße) wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Ob ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:51

    POL-PPRP: Einbrüche in Fahrzeuge - Werkzeug entwendet - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 10.12.2025 bis 11.12.2025 schlugen bislang unbekannte Täter an drei Fahrzeugen die Seitenscheiben ein und entwendeten Werkzeug aus dem Fahrzeuginneren. Die Taten ereigneten sich in der Rheingönheimer Straße (nahe der Maximilianstraße), in der Dorisstraße (ebenfalls nahe der Maximilianstraße) sowie in der Sebastian-Bach-Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren