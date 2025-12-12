Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Ludwigshafen (ots)

Am 11.12.2025, gegen 07:50 Uhr, kam es auf der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Rettungswagen befand sich mit Blaulicht und Martinshorn auf Einsatzfahrt in Richtung Maudacher Straße. Vor ihm fuhr ein Pkw auf dem rechten Fahrstreifen. Als die Fahrbahn zweispurig wurde, wechselte der Rettungswagen auf den linken Fahrstreifen, um den Pkw zu überholen. In diesem Moment zog der Pkw nach links und stieß mit der rechten Seite des Rettungswagens zusammen. Der Rettungswagen wich nach rechts aus und geriet mit der linken Seite auf den Mittelstreifen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

