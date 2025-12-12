PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Keller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 10.12.2025, 22:00 Uhr, bis 11.12.2025, 12:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Koschatplatz (nahe der Kurfürstenstraße) ein und brachen sieben Kellerabteile auf. Aus einem der Abteile wurde ein E-Bike entwendet. Auch in einem Mehrparteienhaus in der Saarlandstraße (nahe der Rossinistraße) wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

