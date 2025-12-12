Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tresor aus Einfamilienhaus gestohlen - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Donnerstag, den 11.12.2025, zwischen 14:45 Uhr und 17:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Nachtweideweg (in der Nähe der Mannheimer Straße) in Frankenthal ein und entwendeten einen Tresor. Wer kann Hinweise zur Tat geben oder hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell