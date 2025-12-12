PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tresor aus Einfamilienhaus gestohlen - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Donnerstag, den 11.12.2025, zwischen 14:45 Uhr und 17:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Nachtweideweg (in der Nähe der Mannheimer Straße) in Frankenthal ein und entwendeten einen Tresor. Wer kann Hinweise zur Tat geben oder hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 11:50

    POL-PPRP: Obstkisten entwendet - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Unbekannte Täter brachen am 11.12.2025 um 02:51 Uhr in ein Lager eines Großsupermarktes in der Oderstraße ein und entwendeten 288 leere Obstkisten. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.400 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:30

    POL-PPRP: Hassposting gegen einen Kommunalpolitiker - Tatverdächtiger ermittelt

    Landau/Südliche Weinstraße (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau i.d. Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am 10.11.2025 postete ein damals Unbekannter mit einem Facebook-Kommentar unter einem Post der Stadt Landau einen Aufruf zu Gewalt gegen den Bürgermeister der Stadt Landau. Durch umfangreiche Ermittlungen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren