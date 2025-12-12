PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Obstkisten entwendet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte Täter brachen am 11.12.2025 um 02:51 Uhr in ein Lager eines Großsupermarktes in der Oderstraße ein und entwendeten 288 leere Obstkisten. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.400 Euro. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

