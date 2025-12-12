PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchtes Tötungsdelikt - Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6176754

Nachdem ein 17-Jähriger am 09.12.2025 einen 30-Jährigen in Mundenheim mit einem Messer angegriffen hatte, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Nach den nunmehr vorliegenden Erkenntnissen soll der 17-Jährige in Tötungsabsicht gehandelt haben. Gegen den Tatverdächtigen wurde daher wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) durchsuchten Polizeikräfte am 11.12.2025 das Zimmer des Jugendlichen. Hierbei konnten die Beamten Beweismittel, wie ein Mobiltelefon und zwei Messer, sicherstellen. Ob es sich bei einem der Messer um das Tatwerkzeug handelt, bedarf weiterer Untersuchungen.

Der Tatverdächtige wurde bei der Durchsuchung verhaftet und am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug. Der 17-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, insbesondere zu dem Motiv und den genauen Umständen der Tat, dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 15:54

    POL-PPRP: Auto kollidiert mit Straßenbahn

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (10.12.2025) kollidierte gegen 19:30 Uhr ein Auto mit einer Straßenbahn in der Carl-Bosch-Straße. Der 50-jährige Autofahrer befuhr die Carl-Bosch-Straße in Richtung Brunckstraße und beabsichtigte verkehrswidrig zu wenden, weshalb er die Bahngleise überfuhr. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Straßenbahn, sodass es zur Kollision kam. Die 40 Fahrgäste der Bahn und der ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 15:50

    POL-PPRP: Einbruch in Fahrzeug - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 9.12.2025 (17 Uhr) bis zum 10.12.2025 (8 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines in der Burgunderstraße(nahe Bruno-Körner-Straße) geparkten Autos ein und entwendeten einen Laptop und ein Tablet aus dem Fahrzeug. Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Aussagen zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren