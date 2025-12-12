Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchtes Tötungsdelikt - Nachtragsmeldung

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.12.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6176754

Nachdem ein 17-Jähriger am 09.12.2025 einen 30-Jährigen in Mundenheim mit einem Messer angegriffen hatte, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Nach den nunmehr vorliegenden Erkenntnissen soll der 17-Jährige in Tötungsabsicht gehandelt haben. Gegen den Tatverdächtigen wurde daher wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) durchsuchten Polizeikräfte am 11.12.2025 das Zimmer des Jugendlichen. Hierbei konnten die Beamten Beweismittel, wie ein Mobiltelefon und zwei Messer, sicherstellen. Ob es sich bei einem der Messer um das Tatwerkzeug handelt, bedarf weiterer Untersuchungen.

Der Tatverdächtige wurde bei der Durchsuchung verhaftet und am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug. Der 17-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, insbesondere zu dem Motiv und den genauen Umständen der Tat, dauern weiter an.

