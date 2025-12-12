PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht des Betäubungsmittelhandels - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Mittwoch (10.12.2025), gegen 16 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte am Rathausplatz einen 22-jährigen Mann. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann rund 7 Gramm Kokain in verkaufsfertigen Portionen und mehr als 600 Euro Bargeld sichergestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten die Beamten weitere 5 Gramm Kokain sicherstellen.

Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und gestern Mittag (11.12.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

