Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (10.12.2025) kollidierte gegen 19:30 Uhr ein Auto mit einer Straßenbahn in der Carl-Bosch-Straße. Der 50-jährige Autofahrer befuhr die Carl-Bosch-Straße in Richtung Brunckstraße und beabsichtigte verkehrswidrig zu wenden, weshalb er die Bahngleise überfuhr. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Straßenbahn, sodass es zur Kollision kam. Die 40 Fahrgäste der Bahn und der Autofahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

