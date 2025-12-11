Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falscher TWL-Mitarbeiter - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (9.12.2025) erschien gegen 14 Uhr ein falscher TWL-Mitarbeiter an der Wohnung einer Seniorin in der Kerschensteiner Straße. Der Mann hatte zunächst den Stromzähler in ihrem Keller abgelesen und betrat dann ungefragt ihre Wohnung. Hier brachte er sie zum Unterschreiben eines Vertrags. Anschließend verließ der Unbekannte die Wohnung wieder.

Der Mann war etwa 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, hatte schwarze Haare, dunkle Augen und trug eine ockergelbe Jacke.

Nach Rücksprache mit den TWL war dies keiner ihrer Mitarbeiter.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Angaben zum Täter machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Seien Sie immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

