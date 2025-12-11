PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneut Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (9.-10.12.2025) kam es erneut zu zwei Fahrzeugeinbrüchen. In der Lisztstraße (nahe Brahmsstraße) wurde die Scheibe eines geparkten Transporters eingeschlagen und Werkzeug im Wert von etwa 500 Euro gestohlen. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Weinbietstraße nahe der Rheingönheimer Straße. Dort schlugen Unbekannte ebenfalls die Scheibe eines Kastenwagens ein. Aus dem Fahrzeug wurden Schlüssel gestohlen.

Bitte beachten Sie den Hinweis Ihrer Polizei, um sich vor Diebstahl zu schützen: Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter. Auch keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug lassen: Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager).

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 14:33

    POL-PPRP: Sicher unterwegs im öffentlichen Personennahverkehr

    Ludwigshafen (ots) - Um die Sicherheit der Fahrgäste zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl in Bus und Bahn zu stärken, hat der Ministerrat im September 2025 das Mitführen von Waffen und Messern in allen Verkehrsmitteln und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs in Rheinland-Pfalz verboten. Am Mittwochabend (10.12.2025, 18 - 19 Uhr) führten Kräfte der Polizei Ludwigshafen mit Unterstützung von Kräften ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 11:50

    POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Mittwoch (10.12.2025), zwischen 12 und 14 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Michael-Diller-Straße in Speyer ein und entwendeten Schmuck. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren