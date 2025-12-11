POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Speyer (ots)
Am Mittwoch (10.12.2025), zwischen 12 und 14 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Michael-Diller-Straße in Speyer ein und entwendeten Schmuck.
Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
