Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: "Haus im Blick": Die Polizei informiert auf dem Oppauer Wochenmarkt zum Thema Einbruchsschutz

  • Bild-Infos
  • Download

Ludwigshafen (ots)

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz verstärkt in der dunklen Jahreszeit seine Präventionsarbeit gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unter dem Titel "Haus im Blick" findet am morgigen Donnerstag (11.12.2025) von 9:30 bis 12 Uhr eine Schwerpunktaktion statt. An einem Informationsstand auf dem Oppauer Wochenmarkt (Karolinenstraße Ecke August-Bebel-Straße) bieten wir Bürgerinnen und Bürgern ganz konkrete Tipps rund um den Einbruchschutz an.

Präventionsexperten der Polizei informieren Sie über typische Vorgehensweisen von Einbrechern und zeigen, wie sich Häuser und Wohnungen mit einfachen Mitteln deutlich besser schützen lassen. "Mit der Aktion "Haus im Blick" wollen wir möglichst viele Menschen erreichen, sensibilisieren und gleichzeitig aufzeigen, wie wirkungsvoll vorbeugende Maßnahmen sein können", sagt Michael Lerch, Leiter der Zentralen Prävention im Polizeipräsidium.

An unserem Infostand beantworten speziell geschulte Grundschutzberatende Fragen zum Einbruchschutz, erläutern sinnvolle Sicherungsmaßnahmen an Fenstern und Türen und geben Verhaltenstipps für den Alltag - etwa bei Abwesenheit, Urlaub oder in der Nachbarschaftshilfe.

Hinweis:

Die Polizei bietet kostenlose, neutrale und individuelle Beratungen zum Einbruchschutz direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause an. Sie können entweder direkt an unserem Informationsstand einen Termin vereinbaren oder sich unmittelbar mit der für Ihren Wohnort zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Weitere Hinweise und praktische Tipps zum Thema Einbruchschutz finden Sie auch in unserem Podcast: https://youtu.be/cl6guf_7l_U

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

