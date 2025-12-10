Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (09.12.2025) kam es gegen 18 Uhr in der Fahrradunterführung am Hauptbahnhof in Richtung Ostausgang zu einer Unfallflucht. Ein 31-jähriger Radfahrer stieß dort frontal mit einem Motorroller zusammen, auf dem zwei etwa 15-jährige Jugendliche ohne Helm saßen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Die Jugendlichen fuhren jedoch weiter, bevor die Polizei verständigt werden konnte.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

