POL-PPRP: Autofahrer touchiert Fahrzeuge und Leitplanke

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (09.12.2025) kam es um kurz vor 9 Uhr auf der B37 in Richtung Mannheim (Kurz nach Überführung Bruchwiesenstraße) zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und leichtverletzten Unfallbeteiligten. Ein 68-Jähriger Autofahrer touchierte zwei Fahrzeuge sowie die Leitplanken. Durch die Zusammenstöße wurden mehrere Beteiligte leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 28.000 EUR. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Die Unfallursache ist noch unklar. Im Rahmen der Ermittlungen wird geprüft, ob möglicherweise ein medizinischer Grund ursächlich gewesen sein konnte.

