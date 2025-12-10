Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum 8. bis 9. Dezember kam es in Ludwigshafen im Bereich der Saarlandstraße und Rheingönheimer Straße zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Die bislang unbekannten Personen schlugen bei mehreren Autos die Fensterscheiben ein und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Die Täter erbeuteten Diebesgut im Wert von bis zu 5.000 EUR.

Um sich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Präventionstipps und -Hinweise:

Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter. Auch keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug lassen: Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager).

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

