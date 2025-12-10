POL-PPRP: Ludwigshafen - Unfall zwischen Auto und Fahrrad
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstag (9.12.2025, gegen 15 Uhr) kollidierten ein 48-jähriger Fahrradfahrer und eine 34-jährige Autofahrerin in der Bremserstraße. Als die Autofahrerin vom Haltestreifen vor dem Klinikum auf die Bremserstraße in Richtung Leuschnerstraße auffuhr, missachtete sie die Vorfahrt des bevorrechtigten 48-jährigen Radfahrers, der in die gleiche Richtung fuhr und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell