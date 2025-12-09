Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots)

Am vergangenen Samstag (06.12.2025) brach ein Unbekannter gegen 02:40 Uhr in eine Gaststätte in der Rohrlachstraße ein und entwendete eine Spielekonsole. Nach dem Auslösen der Alarmanlage verließ der Täter die Örtlichkeit. Eine Strafanzeige wurde im Nachhinein vom Geschädigten erstattet.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

