Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots)

Am vergangenen Samstag (06.12.2025) brach ein Unbekannter gegen 02:40 Uhr in eine Gaststätte in der Rohrlachstraße ein und entwendete eine Spielekonsole. Nach dem Auslösen der Alarmanlage verließ der Täter die Örtlichkeit. Eine Strafanzeige wurde im Nachhinein vom Geschädigten erstattet.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 09.12.2025 – 14:59

    POL-PPRP: Versuchter Raub

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagabend (08.12.25) kam es kurz nach 22 Uhr zu einem versuchten Raub in der Leuschnerstraße. Zwei Jugendliche versuchten gewaltsam die Handtasche einer Frau zu entreißen, was ihnen jedoch nicht gelang. Durch das Ziehen an der Handtasche stürzte die Geschädigte zu Boden und verletzte sich leicht. Die Täter konnten anhand der Personenbeschreibung kurze Zeit später vorläufig festgenommen und anschließend ihren Eltern überstellt werden. Gegen ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:55

    POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag (08.12.2025) befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Auto die Straße "Im Zinkig", als er gegen 10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen die Vorgartenmauer eines Einfamilienhauses stieß. Dabei kippte das Auto auf die Seite. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 88-Jährige wurde leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 14:53

    POL-PPRP: Diebstahl aus Transporter

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum 6. bis 8. Dezember kam es in der Hauptstraße (Nahe der Einmündung "Hoher Weg") zu einem Diebstahl von Werkzeug aus einem Transporter. Bislang unbekannte Personen schlugen die Heckscheibe ein und entwendeten verschiedene Werkzeuge in einem Gesamtwert von ca. 3.000 EUR. Um sich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Präventionstipps und -Hinweise: Keine wertvollen Maschinen ...

    mehr
