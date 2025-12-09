Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Raub

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (08.12.25) kam es kurz nach 22 Uhr zu einem versuchten Raub in der Leuschnerstraße. Zwei Jugendliche versuchten gewaltsam die Handtasche einer Frau zu entreißen, was ihnen jedoch nicht gelang. Durch das Ziehen an der Handtasche stürzte die Geschädigte zu Boden und verletzte sich leicht. Die Täter konnten anhand der Personenbeschreibung kurze Zeit später vorläufig festgenommen und anschließend ihren Eltern überstellt werden. Gegen die beiden 15-Jährigen wird nun wegen versuchten Raubes ermittelt.

