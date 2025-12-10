Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frankenthal - tödlicher Verkehrsunfall auf Landstraße 524

Ludwigshafen (ots)

Am 10.12.2025, gegen 03:25 Uhr, kam es auf der Landstraße 524 zwischen Frankenthal und dem Stadtteil Flomersheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Dabei kam ein PKW aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der männliche Fahrer verstarb an der Unfallörtlichkeit. Derzeit ergeben sich keine Hinweise auf die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers. Ein Unfallgutachter befindet sich aktuell vor Ort, um den Hergang zu rekonstruieren. Zur konkreten Unfallursache kann die Polizei aktuell noch keine Angaben machen.

Sachdienliche Hinweise, die den Unfallhergang betreffen, nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

