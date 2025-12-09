POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Ludwigshafen (ots)
Am Montag (08.12.2025) befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Auto die Straße "Im Zinkig", als er gegen 10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen die Vorgartenmauer eines Einfamilienhauses stieß. Dabei kippte das Auto auf die Seite. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 88-Jährige wurde leicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell