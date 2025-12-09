Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (08.12.2025) befuhr ein 88-Jähriger mit seinem Auto die Straße "Im Zinkig", als er gegen 10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen die Vorgartenmauer eines Einfamilienhauses stieß. Dabei kippte das Auto auf die Seite. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 88-Jährige wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell