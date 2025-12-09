PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Doku-Serie "Nachtstreife" bald auch aus Ludwigshafen - Start der Dreharbeiten

Ludwigshafen (ots)

Die neue Staffel der SWR-Doku "Nachtstreife" wird ab Dezember in Ludwigshafen produziert. Nach den erfolgreichen Staffeln aus Mainz und Hamburg stellt nun auch die Polizei Ludwigshafen ihre Arbeit in der Serie vor.

Das Produktionsteam begleitet ab Dezember 2025 bis voraussichtlich März 2026 sechs Teams der Polizeiinspektionen Ludwigshafen 1 und 2 sowie des Kriminaldauerdienstes auf "Nachtstreife".

Der Startschuss der Dreharbeiten fiel gestern Abend am 8. Dezember 2025 bei der Polizei in Ludwigshafen-Oppau, hier ging das Filmteam erstmals mit zwei Kollegen auf Streife.

Wie sieht der Polizeialltag in Ludwigshafen aus? Wer sind die Menschen in der Uniform? All das können Sie voraussichtlich ab 2027 in einer neuen Staffel sehen. Wir nehmen Sie mit in den Streifenwagen und zeigen Ihnen hautnah, was auf Nachtstreife in Ludwigshafen so alles passiert. Polizeipräsident Andreas Sarter: "Ich freue mich sehr, allen Interessierten einen authentischen und realitätsnahen Blick auf die herausfordernde, aber auch spannende Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen. Deshalb unterstütze ich das Projekt sehr gerne."

Wenn Sie sich schon mal auf die "Nachtstreife Ludwigshafen" einstimmen möchten, finden Sie alle bisher veröffentlichten Staffeln aus Mainz und Hamburg in der ARD-Mediathek.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

