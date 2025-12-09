Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Transporter

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum 6. bis 8. Dezember kam es in der Hauptstraße (Nahe der Einmündung "Hoher Weg") zu einem Diebstahl von Werkzeug aus einem Transporter. Bislang unbekannte Personen schlugen die Heckscheibe ein und entwendeten verschiedene Werkzeuge in einem Gesamtwert von ca. 3.000 EUR.

Um sich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei folgende Präventionstipps und -Hinweise:

Keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug lassen: Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager).

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell