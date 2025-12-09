PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgängerin von S-Bahn erfasst

Römerberg/Heiligenstein (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz.

Am Dienstagmorgen (09.12.2025, ca. 06:10 Uhr) wurde an der S-Bahnhaltestelle Heiligenstein eine 50-Jährige von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und tödlich verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit unklar.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Speyer haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen an der Haltestelle, die den Unfall beobachtet haben könnten. Bis eine Befragung möglich war, befanden diese sich jedoch nicht mehr vor Ort. Zur Klärung des Sachverhaltes und Rekonstruktion des Unfallhergangs suchen wir dringend Zeugen.

Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

