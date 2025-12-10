POL-PPRP: Ladendiebstahl auf offener Straße - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstag, den 9.12.2025, stahlen gegen 16:40 Uhr zwei bislang unbekannte Täter mehrere Kleidungsstücke von Kleiderständern, die vor einem Geschäft in der Edigheimer Straße in Oppau aufgestellt waren. Die Täter flüchteten dann zu Fuß in Richtung August-Bebel-Straße.
Dank einer Zeugin, die die Täter beobachtete, können diese folgendermaßen beschrieben werden:
Täter 1: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,70 -1,80 m groß, dunkle kurze Haare und Bart, trug weiße Sportbekleidung und hatte eine auffällige Tätowierung am Hals.
Täter 2: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,70-1,80 m groß, dunkle kurze Haare und Bart, trug schwarze Sportbekleidung.
Können Sie weitere Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
