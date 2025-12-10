PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendiebstahl auf offener Straße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 9.12.2025, stahlen gegen 16:40 Uhr zwei bislang unbekannte Täter mehrere Kleidungsstücke von Kleiderständern, die vor einem Geschäft in der Edigheimer Straße in Oppau aufgestellt waren. Die Täter flüchteten dann zu Fuß in Richtung August-Bebel-Straße.

Dank einer Zeugin, die die Täter beobachtete, können diese folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,70 -1,80 m groß, dunkle kurze Haare und Bart, trug weiße Sportbekleidung und hatte eine auffällige Tätowierung am Hals.

Täter 2: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,70-1,80 m groß, dunkle kurze Haare und Bart, trug schwarze Sportbekleidung.

Können Sie weitere Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 10.12.2025 – 14:37

    POL-PPRP: Ludwigshafen - Unfall zwischen Auto und Fahrrad

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (9.12.2025, gegen 15 Uhr) kollidierten ein 48-jähriger Fahrradfahrer und eine 34-jährige Autofahrerin in der Bremserstraße. Als die Autofahrerin vom Haltestreifen vor dem Klinikum auf die Bremserstraße in Richtung Leuschnerstraße auffuhr, missachtete sie die Vorfahrt des bevorrechtigten 48-jährigen Radfahrers, der in die gleiche Richtung fuhr und es kam zum Zusammenstoß. Der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 07:15

    POL-PPRP: Frankenthal - tödlicher Verkehrsunfall auf Landstraße 524

    Ludwigshafen (ots) - Am 10.12.2025, gegen 03:25 Uhr, kam es auf der Landstraße 524 zwischen Frankenthal und dem Stadtteil Flomersheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Dabei kam ein PKW aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der männliche Fahrer verstarb an der Unfallörtlichkeit. Derzeit ergeben sich keine Hinweise auf die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers. ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:00

    POL-PPRP: Einbruch in Gaststätte

    Ludwigshafen (ots) - Am vergangenen Samstag (06.12.2025) brach ein Unbekannter gegen 02:40 Uhr in eine Gaststätte in der Rohrlachstraße ein und entwendete eine Spielekonsole. Nach dem Auslösen der Alarmanlage verließ der Täter die Örtlichkeit. Eine Strafanzeige wurde im Nachhinein vom Geschädigten erstattet. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail ...

    mehr
