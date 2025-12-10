PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall im Stauende mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen gegen 8 Uhr (09.12.2025) kam es auf der B44 auf der Höhe Abfahrt Rheingönheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 42-jährige Fahrerin konnte am Stauende nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Auto vor ihr auf, das wiederum auf ein drittes Fahrzeug geschoben wurde. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 28.000 EUR. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 15:34

    POL-PPRP: Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum 8. bis 9. Dezember kam es in Ludwigshafen im Bereich der Saarlandstraße und Rheingönheimer Straße zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Die bislang unbekannten Personen schlugen bei mehreren Autos die Fensterscheiben ein und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Die Täter erbeuteten Diebesgut im Wert von bis zu 5.000 EUR. Um sich vor Diebstahl zu schützen, gibt die Polizei ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 14:39

    POL-PPRP: Ladendiebstahl auf offener Straße - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag, den 9.12.2025, stahlen gegen 16:40 Uhr zwei bislang unbekannte Täter mehrere Kleidungsstücke von Kleiderständern, die vor einem Geschäft in der Edigheimer Straße in Oppau aufgestellt waren. Die Täter flüchteten dann zu Fuß in Richtung August-Bebel-Straße. Dank einer Zeugin, die die Täter beobachtete, können diese folgendermaßen beschrieben werden: Täter 1: männlich, ca. ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 14:37

    POL-PPRP: Ludwigshafen - Unfall zwischen Auto und Fahrrad

    Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (9.12.2025, gegen 15 Uhr) kollidierten ein 48-jähriger Fahrradfahrer und eine 34-jährige Autofahrerin in der Bremserstraße. Als die Autofahrerin vom Haltestreifen vor dem Klinikum auf die Bremserstraße in Richtung Leuschnerstraße auffuhr, missachtete sie die Vorfahrt des bevorrechtigten 48-jährigen Radfahrers, der in die gleiche Richtung fuhr und es kam zum Zusammenstoß. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren