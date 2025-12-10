Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall im Stauende mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen gegen 8 Uhr (09.12.2025) kam es auf der B44 auf der Höhe Abfahrt Rheingönheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 42-jährige Fahrerin konnte am Stauende nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Auto vor ihr auf, das wiederum auf ein drittes Fahrzeug geschoben wurde. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 28.000 EUR. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

