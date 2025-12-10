POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen Auto und Radfahrer
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstagmorgen (09.12.2025) kam es um kurz nach 11 Uhr auf der K7 an der Einmündung zur B44 in Rheingönheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden und wurde leicht verletzt. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Patrick Lies
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell