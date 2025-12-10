Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen Auto und Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (09.12.2025) kam es um kurz nach 11 Uhr auf der K7 an der Einmündung zur B44 in Rheingönheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden und wurde leicht verletzt. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

