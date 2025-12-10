POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstag (09.12.2025) gegen Mittag griff ein 17-Jähriger seinen 30-jährigen Schwager in dessen Wohnung in Mundenheim mit einem Messer an. Der Jugendliche flüchtete vom Tatort, konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung jedoch vorläufig festgenommen werden. Der 30-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Es besteht keine Lebensgefahr.
Der 17-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtigen überstellt. Er muss sich nun wegen Gefährlicher Körperverletzung verantworten.
