Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (10.12.2025) wurde gegen 1:40 Uhr ein Einbruch in eine Gaststätte in der Brandenburger Straße gemeldet. Nachdem sich die bislang unbekannte Person Zutritt verschaffte, flüchtete sie wegen vorhandener Einbruchssicherungen ohne Diebesgut. Die Person wird beschrieben als männlich, schwarze Handschuhe, dunkle Sportjacke, graue Jogginghose und weiße Turnschuhe.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell