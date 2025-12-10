Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Kellereinbrüche

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen 03.12.2025 bis zum 09.12.2025 wurden in der Seydlitzstraße drei Kellerräume aufgebrochen und verschiedene Gegenstände im Gesamtwert von ca. 2.000 EUR entwendet.

Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell