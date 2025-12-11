Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebe flüchten nach Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.12.2025), gegen 16:45 Uhr, fuhren zwei Unbekannte mit einem Roller in der Maudacher Straße (Nahe der Kreuzung zur August-Heller-Straße) beim Wenden gegen zwei geparkte Autos. Der Fahrer und sein Sozius flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Zedernstraße und ließen den Roller zurück. Die alarmierten Polizeikräfte konnten ermitteln, dass der Roller zuvor in der Wöllnerstraße gestohlen wurde. Die flüchtigen Personen werden wie folgt beschrieben: beide ca. 1.80m groß, hellbraune Haut, trugen schwarze hüftlange Jacken und blaue Jeans. Der Fahrer hatte wellige schwarze-mittellange Haare und trug weiße Turnschuhe, der Sozius hatte lockige-schwarze Haare und trug dunkle Turnschuhe.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu den gesuchten Personen geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell