Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch

Altena (ots)

In der Nacht zum Sonntag oder im Laufe des Sonntags wurde an der Westiger Straße in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand haben der oder die Täter nichts für sie Verwertbares gefunden und sind ohne Beute geflüchtet. (cris)

