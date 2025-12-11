PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 9.12.2025 (17 Uhr) bis zum 10.12.2025 (8 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines in der Burgunderstraße(nahe Bruno-Körner-Straße) geparkten Autos ein und entwendeten einen Laptop und ein Tablet aus dem Fahrzeug.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Aussagen zu den Tätern machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

