Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto rammt Poller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (10.12.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 20:30 Uhr einen Absperrpoller in der Hans-Warsch-Straße und fuhr davon. Haben Sie etwas beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell