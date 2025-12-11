POL-PPRP: Auto rammt Poller - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am Mittwochabend (10.12.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 20:30 Uhr einen Absperrpoller in der Hans-Warsch-Straße und fuhr davon. Haben Sie etwas beobachtet?
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .
