Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, den 11.12.2025, zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Freundchenstraße (nahe der Hochgewanne) in Grünstadt ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Wer kann Hinweise zur Tat geben oder hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

