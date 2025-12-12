Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 10.12.2025 gegen 22 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann von zwei unbekannten Personen überfallen. Nach seinen Angaben habe er an einem Zigarettenautomaten in der Schulstraße Zigaretten erwerben wollen. In diesem Moment sei eine dunkel gekleidete männliche Person von hinten an ihn herangetreten und habe versucht, seinen Geldbeutel zu entwenden. Der 25-Jährige habe den Täter ergriffen, woraufhin beide zu Boden stürzten. Währenddessen sei eine zweite, ebenfalls dunkel gekleidete männliche Person hinzugekommen und habe dem Geschädigten mit einem schwarzen Schuh der Marke "Nike Air Force" ins Gesicht getreten. Der 25-Jährige erlitt hierbei eine Platzwunde. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Ludwigsplatz. Der Geldbeutel wurde nicht entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

