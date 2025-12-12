PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 10.12.2025 gegen 22 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann von zwei unbekannten Personen überfallen. Nach seinen Angaben habe er an einem Zigarettenautomaten in der Schulstraße Zigaretten erwerben wollen. In diesem Moment sei eine dunkel gekleidete männliche Person von hinten an ihn herangetreten und habe versucht, seinen Geldbeutel zu entwenden. Der 25-Jährige habe den Täter ergriffen, woraufhin beide zu Boden stürzten. Währenddessen sei eine zweite, ebenfalls dunkel gekleidete männliche Person hinzugekommen und habe dem Geschädigten mit einem schwarzen Schuh der Marke "Nike Air Force" ins Gesicht getreten. Der 25-Jährige erlitt hierbei eine Platzwunde. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Ludwigsplatz. Der Geldbeutel wurde nicht entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 12.12.2025 – 11:52

    POL-PPRP: Einbrüche in Keller - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 10.12.2025, 22:00 Uhr, bis 11.12.2025, 12:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Koschatplatz (nahe der Kurfürstenstraße) ein und brachen sieben Kellerabteile auf. Aus einem der Abteile wurde ein E-Bike entwendet. Auch in einem Mehrparteienhaus in der Saarlandstraße (nahe der Rossinistraße) wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Ob ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:51

    POL-PPRP: Einbrüche in Fahrzeuge - Werkzeug entwendet - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 10.12.2025 bis 11.12.2025 schlugen bislang unbekannte Täter an drei Fahrzeugen die Seitenscheiben ein und entwendeten Werkzeug aus dem Fahrzeuginneren. Die Taten ereigneten sich in der Rheingönheimer Straße (nahe der Maximilianstraße), in der Dorisstraße (ebenfalls nahe der Maximilianstraße) sowie in der Sebastian-Bach-Straße ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:51

    POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Grünstadt (ots) - Am Donnerstag, den 11.12.2025, zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Freundchenstraße (nahe der Hochgewanne) in Grünstadt ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Wer kann Hinweise zur Tat geben oder hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen ...

    mehr
