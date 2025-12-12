POL-PPRP: Einbruch in Sportverein - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum vom 07.12.2025, 18:00 Uhr, bis 11.12.2025, 13:44 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Container auf dem Gelände eines Paintballvereins in der Bayreuther Straße auf und entwendeten Paintballwaffen sowie Farbkugeln. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
