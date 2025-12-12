POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Rollerfahrer
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstagmorgen (11.12.2025) kam es um kurz nach 6 Uhr im Kreuzungsbereich der Leuschnerstraße und Anilinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Roller. Ein 66-jähriger Autofahrer übersah einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Rollerfahrer. Dieser wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
