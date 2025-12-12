POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Rollerfahrer

Ludwigshafen (ots) - Am 11.12.2025, gegen 07:50 Uhr, kam es auf der Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Rettungswagen befand sich mit Blaulicht und Martinshorn auf Einsatzfahrt in Richtung Maudacher Straße. Vor ihm fuhr ein Pkw auf dem rechten Fahrstreifen. Als die Fahrbahn zweispurig wurde, wechselte der Rettungswagen auf den linken Fahrstreifen, um den Pkw zu überholen. In diesem Moment zog der Pkw nach ...

