Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (9.-10.12.2025) kam es in der Gudrunstraße (Nahe Walkürenstraße) zu einem Diebstahl aus einem blauen VW Golf. Hierbei wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und eine Musikbox entwendet.

Bitte beachten Sie den Hinweis Ihrer Polizei, um sich vor Diebstahl zu schützen: Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

