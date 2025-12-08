PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gesuchter Fahrer hatte sich auf der Toilette versteckt

Weilerswist-Großvernich (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes aufgrund einer Ruhestörung am Samstagmorgen, dem 7. Dezember, um 6:47 Uhr am Sportzentrum, wurden diverse abgestellte Fahrzeuge überprüft.

Die Fahrzeuge waren allesamt Besuchern einer Party zuzuordnen. Bei der Überprüfung eines Kennzeichens fiel auf, dass dieses zur Entsiegelung ausgeschrieben war, da kein Versicherungsschutz bestand. Zudem waren die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen nicht für dieses ausgegeben worden.

Im Rahmen der vor Ort getätigten Ermittlungen konnte der Fahrzeugeigentümer angetroffen werden. Er war auch Halter des ursprünglichen Fahrzeugs mit den amtlichen Kennzeichen und hatte sich in einer Toilettenkabine versteckt.

Bei der anschließenden Personendurchsuchung wurden Drogen gefunden. Der Fahrzeugschlüssel wurde den Beamten freiwillig übergeben. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt und eine gesonderte Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Zudem wurde das Kraftfahrzeug inklusive der Kennzeichen sichergestellt.

Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

