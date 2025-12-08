PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher hatten sich auf dem Dachboden versteckt

Mechernich-Kommern (ots)

Bei einer routinemäßigen Kontrolle eines Gebäudes im Mechernicher Weg bemerkte ein Mann aus Mechernich am Sonntag, dem 7. Dezember, gegen 11.41 Uhr, dass die Treppe zum Dachboden ausgeklappt war und sich Personen auf dem Dachboden des Hauses befanden.

Er klappte die Treppe ein und wählte den Notruf.

Bei der anschließenden Begehung des Hauses durch Polizeibeamte konnten zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren angetroffen werden.

Bei der Durchsuchung der Jugendlichen konnten unter anderem Münzen und Schmuck aus dem Haus sowie ein Einhandmesser aufgefunden werden.

Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

