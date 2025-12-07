Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Berauscht und mit viel Promille unterwegs

Bad Münstereifel (ots)

In der Nacht zum 02.12.2025 fiel den Polizeibeamten in Bad Münstereifel ein Pkw auf, dessen Beleuchtungseinrichtung defekt war. Bei der anschließenden Pkw- und Personenkontrolle bemerkten die Beamten bei dem 25-jährigen, deutschen Pkw-Führer Alkoholgeruch und typische Anzeichen, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Der Pkw-Führer gab auf Nachfrage an, dass er noch nie Alkohol oder Drogen konsumiert habe. Ein vor Ort durchgeführter Drogen- und Alkoholtest bewies das Gegenteil. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Auch der Drogenvortest verlief positiv. In diesem Fall auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt, Blutproben wurden auf der Wache entnommen und das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell